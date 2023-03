Kostic fa piangere l'Inter: la Juve sbanca San Siro e va a - 7 dal quarto posto (Di domenica 19 marzo 2023) La Juve si aggiudica il derby d'Italia superando l'Inter per 1 - 0 a San Siro, nel primo dei tre incroci che attendono le due squadre in nemmeno un mese. Match winner della gara Kostic, a segno su ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 marzo 2023) Lasi aggiudica il derby d'Italia superando l'per 1 - 0 a San, nel primo dei tre incroci che attendono le due squadre in nemmeno un mese. Match winner della gara, a segno su ...

Kostic fa piangere l'Inter: la Juve sbanca San Siro e va a - 7 dal quarto posto La Juve si aggiudica il derby d'Italia superando l'Inter per 1 - 0 a San Siro, nel primo dei tre incroci che attendono le due squadre in nemmeno un mese. Match winner della gara Kostic, a segno su assist di Rabiot al 23'. Szczesny si oppone a Barella in due occasioni. La Juve sale a 41 punti, a - 7 dalla zona Champions.