Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 19 marzo 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l'appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all'ambiente ed al clima da proteggere. Nella ventiquattresima puntata del 19 marzo 2023, si parla della giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo: in collegamento da Londra Giulio Boccaletti, professore all'università di Oxford ed esperto di sicurezza ambientale. Boccaletti, nel suo libro "Acqua. Una biografia" racconta la storia dell'acqua e della nostra relazione con essa, con uno sguardo sull'attuale crisi ...

