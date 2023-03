Kiev | bombe russe a Zaporizhzhia | 3 morti e 2 feriti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Le bombe di Kiev sulle case, nel Donetsk filorusso - il video. Edifici residenziali bersagliati dall'artiglieria uc… - AndreaDeltamp : @MarcoFattorini E invece i bimbi massacrati dalle bombe di Kiev sul Donbass dal 2014 in poi? La Corte dell'Aia ha d… - 81Vin : Le bombe di Kiev sulle case, nel Donetsk filorusso - il video - Erosenn67299186 : RT @OnofrioDG1: @Corriere Foto di Andy #Rocchelli, ucciso dai vostri amici #nazisti???? al soldo dello #statocanaglia????. I bambini del #Donba… - lauzi_marco : @antoinelles Quei bambini sono stati salvati dalle bombe del regime di Kiev. 400 sono stati uccisi. Il massacro dov… -

Almeno tre persone sono morte a seguito del bombardamento da parte dei russi di un edificio residenziale nel villaggio di Kamenskoe, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Ukrainska Pravda citando ...Atti giudiziari e contraddizioni Si può annotare, per mera curiosità, come proprio in questi giornistia chiedendo con insistenza a Washington lea grappolo, vietate dalle convenzioni ..."Le città della Siria sono state distrutte dallerusse allo stesso modo delle nostre città ... questo è esattamente ciò per cui stanno operando gli alleati che attualmente supportano. E - a ...

Le bombe di Kiev sulle case, nel Donetsk filorusso - il video RaiNews

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Almeno tre persone sono morte a seguito del bombardamento da parte dei russi di un edificio residenziale nel villaggio di Kamenskoe, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta ...Vladimir Putin visita un centro per l’infanzia in Crimea nel nono anniversario dell’annessione. E Mosca detta le condizioni per la proroga degli accordi sul grano. Bombe a grappolo su Kramatorsk. Jet ...