Khvicha | Grande vittoria

(Di domenica 19 marzo 2023)Kvaratskhelia, ancora in gol, su rigore. Nonché in passaggio gol, per Ndombelè. Quindi ancora protagonista, anche oggi, contro i Granata del Torino, si è prodotto in questa breve, ma significativa, comunicazione via social: ", ora è tempo di Nazionale!" A cura di Alessandro Cardito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HankSchrader88 : Ha umiliato il più grande difensore della serie A (dopo Kim), che non ha MAI sofferto un attaccante in tutto il ca… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KHVICHA - Kvaratskhelia: 'Grande vittoria, ora è tempo di Nazionale, forza Napoli sempre' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KHVICHA - Kvaratskhelia: 'Grande vittoria, ora è tempo di Nazionale, forza Napoli sempre' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KHVICHA - Kvaratskhelia: 'Grande vittoria, ora è tempo di Nazionale, forza Napoli sempre' - napolimagazine : KHVICHA - Kvaratskhelia: 'Grande vittoria, ora è tempo di Nazionale, forza Napoli sempre' -

protagonista ancheKvaratshelia, in gol su rigore. A siglare il 4 - 0 finale è Ndombele, al primo gol in Serie A. Le scelte degli allenatori Spalletti effettua due cambi rispetto all'...Kvaratskhelia a segno su rigore - Calciomercato.itAllo stadio 'OlimpicoTorino', dopo il successo di mercoledì contro l'Eintracht Francoforte, arriva la capolista di Luciano Spalletti ......indubbiamenteKvaratskhelia, gioiellino georgiano da subito protagonista in maglia azzurra con 13 gol e 15 assist. Inevitabile che i top club europei lo stiano da tempo osservando con...

KHVICHA - Kvaratskhelia: "Grande vittoria, ora è tempo di Nazionale ... Napoli Magazine

"Grande vittoria, ora è tempo di pensare alla Nazionale. Forza Napoli sempre", scrive su Instagram Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino. Visualizza quest ...Come riporta il sito OptaPaolo, Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 cam ...