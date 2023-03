Kate Middleton senza parole: "È identica a me", la sosia della principessa del Galles (Di domenica 19 marzo 2023) La principessa del Galles Kate Middleton non riesce a crederci: ma hai visto la moglie del principe William così sorpresa Sembra essere difficile stupire Kate Middleton, ma questa volta qualcuno c’è riuscito. La donna che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 41 anni, ha avuto la fortuna di incontrare alla St Andrew’s University il rampollo primogenito figlio di Carlo e Lady Diana: William. Inizialmente i due erano semplici compagni di studio. È stato grazie ad una cena di beneficenza organizzata dalla stessa università che ha spinto William a compiere il tutto e per tutto per conquistare la bellissima studentessa che, quella sera, aveva indossato un vestito attillato che lasciava persino intravedere la sua lingerie in pizzo nero. Il resto è veramente storia: Kate ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 marzo 2023) Ladelnon riesce a crederci: ma hai visto la moglie del principe William così sorpresa Sembra essere difficile stupire, ma questa volta qualcuno c’è riuscito. La donna che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 41 anni, ha avuto la fortuna di incontrare alla St Andrew’s University il rampollo primogenito figlio di Carlo e Lady Diana: William. Inizialmente i due erano semplici compagni di studio. È stato grazie ad una cena di beneficenza organizzata dalla stessa università che ha spinto William a compiere il tutto e per tutto per conquistare la bellissima studentessa che, quella sera, aveva indossato un vestito attillato che lasciava persino intravedere la sua lingerie in pizzo nero. Il resto è veramente storia:...

