Juve | Calvo | «Di Maria si sta esprimendo al meglio | futuro? Ha avuto parole di affetto»

Le parole del Chief Football Officer della Juve, Francesco Calvo prima del calcio d'inizio della sfida contro l'Inter Il Chief Football Officer della Juve, Francesco Calvo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della partita con l'Inter. INVERTIRE LA ROTTA NEGLI SCONTRI DIRETTI – «Sicuramente. Si tratta solo di una coincidenza non aver vinto in trasferta. Stasera è l'occasione, siamo determinati». SENTENZA DEL 19 APRILE – «Ad oggi non abbiamo sensazioni, è importante perchè finalmente avremo delle certezza. Coincidenza il giorno dopo abbiamo l'Europa League, ma abbiamo il tempo di prepararci e tenere la squadra concentrata indipendentemente dall'esito». DI Maria – «Siamo felici che si sta esprimendo al meglio.

