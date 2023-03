Juric incensa Spalletti | “Voglio rubargli un paio di cose”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 marzo 2023) Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare proprio i granata in un match valido per il 27° turno di Serie A. Il Napoli vuole assolutamente vincere per portare il proprio vantaggio a 21 punti sull’Inter che scenderà in campo questa sera contro la Juventus. Quella di oggi, sarà certamente una sfida tra due grandi allenatori come Lucianoe Ivan. Il tecnico croato ha sempre messo in difficoltà negli ultimi anni, basti pensare che fu proprio il pareggio contro il l’Hellas Verona dia mettere fuori il Napoli dalla Champions League. IvanTorino Nel pre partita di Torini-Napoli, Ivanha parlato ai microfoni di Dazn. Il tecnico granata ha speso bellissime parole pere ha rivelato anche di ...