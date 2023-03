Juric: «Agli allenatori piace guardare il calcio e da questo Napoli c’è solo da imparare» (Di domenica 19 marzo 2023) Il tecnico del Torino, Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. C’è stata solo la forza del Napoli o anche le vostre disattenzioni? «Un po’ di tutto, la squadra ha creato tanto e fatto ottime cose, peccato che non siamo riusciti a fare gol. E’ una partita che ci può servire tanto per il futuro, per vedere dove si deve crescere, confrontarsi con questi giocatori fa bene. Abbiamo fatto errori ma c’è tanto merito loro». Cosa ruberebbe al Napoli? «La scelta dei giocatori è fondamentale, l’allenatore ha le idee chiare, ma dal vivo c’è una forza fisica impressionante abbinata a tecnica con un allenatore che li fa giocare bene, un mix di tutto quello che deve avere una squadra». Il Napoli è forte in Italia e in Europa, sono in uno stato di forma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 marzo 2023) Il tecnico del Torino,, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il. C’è statala forza delo anche le vostre disattenzioni? «Un po’ di tutto, la squadra ha creato tanto e fatto ottime cose, peccato che non siamo riusciti a fare gol. E’ una partita che ci può servire tanto per il futuro, per vedere dove si deve crescere, confrontarsi con questi giocatori fa bene. Abbiamo fatto errori ma c’è tanto merito loro». Cosa ruberebbe al? «La scelta dei giocatori è fondamentale, l’allenatore ha le idee chiare, ma dal vivo c’è una forza fisica impressionante abbinata a tecnica con un allenatore che li fa giocare bene, un mix di tutto quello che deve avere una squadra». Ilè forte in Italia e in Europa, sono in uno stato di forma ...

