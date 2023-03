Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fashiongenus : Nei panni di JLo: volete aggiudicarvi all'asta un suo look? -

Principessa Guerriera: ilper il party della sua linea di scarpe . Color argento metallizzato argento con corpetto monospalla, schiena nuda, cut - out sul fianco e pannelli trasparenti, il ...Liscio con punte girate per, onde morbide per Evan Rachel Wood e ricci al naturale per Tina ... E per un hairlook super voluminoso 'Testa in giù se si vuole ottenere unleonino, oppure fermi e ......in Rick Owens come Laura Marzadori Tra gli episodi recentissimi didoppione c'è anche il... Con solo un mese di anticipo rispetto a, era stata Geri Halliwell delle Spice Girls a indossare ...

JLo, look da Principessa Guerriera per il lancio della sua linea di scarpe (senza Ben) DiLei

Alex Rodriguez posted a photo of Jennifer Lopez dancing in a crop top and leggings. Fans were obsessed with J.Lo's moves and style. J.Lo is dedicated to her workout routine, and even completed a ...And her latest look is, of course, equally stunning. To celebrate the collab between her footwear brand JLO Jennifer Lopez and lifestyle brand Revolve (which features a 16-piece collection debuting ...