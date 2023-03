Jerry Calà replica contro i no - vax: 'Commenti ignobili su quello che mi è successo' (Di domenica 19 marzo 2023) ... ' Mi hanno avvertito di Commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio '. Nelle scorse il manager dell'attore aveva aggiornato sulle condizioni di salute dell'attore: '... Leggi su donnaglamour (Di domenica 19 marzo 2023) ... ' Mi hanno avvertito disuche mi èe infatti non li leggo proprio '. Nelle scorse il manager dell'attore aveva aggiornato sulle condizioni di salute dell'attore: '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - Agenzia_Ansa : Lo sfogo di Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio'. L'attore torna sui social dopo l'in… - andreastoolbox : Jerry Calà insultato dai no vax dopo l'infarto a Napoli: «Te lo sei meritato». Così l'attore li demolisce sui socia… - emeritocamionar : @JerryCala Auguri di pronta e buona guarigione Jerry Calà!! Ritorna a farci sorridere ancora e darci momenti di allegria. -

Jerry Calà replica contro i no - vax: 'Commenti ignobili su quello che mi è successo' Jerry Calà, colpito da un infarto lo scorso venerdì, ha risposto ai commenti di alcuni no - vax sui social. Durante la notte tra venerdì e sabato, Jerry Calà è stato colto da un infarto mentre si trovava a Napoli. Le condizioni del noto regista e attore, come comunicato dal suo ufficio stampa, sono in deciso miglioramento. Calà è uscito dalla terapia intensiva. Verona, 19 marzo 2023 - Jerry Calà, 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva cardiologica e, dopo l'infarto di alcune ore fa, sta meglio.