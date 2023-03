Jerry Calà, post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio (Di domenica 19 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Jerry Calà torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su ... Leggi su ansa (Di domenica 19 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commentisu quello che mi è successo e infatti non li".torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoo nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su ...

Jerry Calà, come sta dopo l'infarto Jerry Calà 'sta decisamente meglio' ed è 'uscito dalla terapia intensiva'. Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l'infarto e l'intervento per l'applicazione di uno stent coronarico affrontati dall'attore.