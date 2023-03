Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio' L'attore torna sui social dopo l'infarto e l'intervento (Di domenica 19 marzo 2023) 'Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio'. Jerry Calà torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoPosto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su Twitter ... Leggi su radiosenisecentrale (Di domenica 19 marzo 2023) 'Mi hanno avvertito di commentisu quello che mi è successo e infatti non li'.a parlare suil'e l'chirurgico a cui è stato sottoo nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su Twitter ...

Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l'hanno con te ma con tutti noi. Tra cent'anni diranno: "Avete vi… - fanpage : Jerry Calà colpito da un malore mentre girava il suo ultimo film. Quali sono le condizioni dell'attore

