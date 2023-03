Jerry Calà, post choc dopo l'infarto: "Ti è venuto perché...". Lui replica così (Di domenica 19 marzo 2023) 'Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio', ha scritto l'attore, evidentemente messo in avviso sull'attività di alcuni utenti che sui social ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) 'Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio', ha scritto l'attore, evidentemente messo in avviso sull'attività di alcuni utenti che sui social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l'hanno con te ma con tutti noi. Tra cent'anni diranno: "Avete vi… - Agenzia_Ansa : Lo sfogo di Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio'. L'attore torna sui social dopo l'in… - emeritocamionar : @JerryCala Auguri di pronta e buona guarigione Jerry Calà!! Ritorna a farci sorridere ancora e darci momenti di allegria. - debdeb1973 : Jerry Calà nemmeno adesso ha dubbi, certo che l'italiano medio è proprio ritardato #nessunacorrelazione

Jerry Calà, post choc dopo l'infarto: "Ti è venuto perché...". Lui replica così Sospiro di sollievo per Jerry Calà. Le condizioni del noto regista e attore, come comunicato dal suo ufficio stampa, sono infatti 'in deciso miglioramento'. Calà è uscito dalla terapia intensiva, aggiunge il suo entourage. Jerry Calà, dopo l'infarto dimesso dalla terapia intensiva e twitta: "Commenti ignobili" Verona, 19 marzo 2023 " Jerry Calà , 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva cardiologica e, dopo l'infarto di alcune ore fa, sta meglio: inizia con buone notizie questa domenica per i tanti fan dell'attore catanese.