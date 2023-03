Jerry Calà: migliorano le sue condizioni e risponde agli attacchi social dei No Vax (Di domenica 19 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio", ha scritto l'attore, rigurardo l'attività di alcuni utenti che sui social avevano legato il ... Leggi su globalist (Di domenica 19 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio", ha scritto l'attore, rigurardo l'attività di alcuni utenti che suiavevano legato il ...

Jerry Calà: migliorano le sue condizioni e risponde agli attacchi social dei No Vax Le condizioni del noto regista e attore, come comunicato dal suo ufficio stampa, sono "in deciso miglioramento". Il suo entourage fa sapere che Jerry Calà è uscito dalla terapia intensiva, ricordando come il 71enne attore, nella notte tra venerdì e sabato, abbia dovuto affrontare una delicata operazione per uno stent coronarico dopo l'infarto ... Jerry Calà e il malore, no - vax scatenati: 'Colpa del vaccino'. E lui (appena operato) risponde così Dopo il malore di due sere fa, l'operazione e la paura, Jerry Calà sembra stare meglio: 'È un leone, vuole tornare subito sul set', ha fatto sapere il suo manager. Ma come spesso accade, sui social si sono scatenati i soliti commenti di haters e no - vax , ... Barbara Foria: 'Ecco come sta Jerry Calà', lacrime a Da noi a ruota libera Durante l'intervista, però, la comica napoletana ha voluto mandare un saluto al collega Jerry Calà colpito da infarto pochi giorni fa proprio mentre era impegnato sul set di un film che stavano ...