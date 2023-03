Jerry Calà migliora e attacca no vax: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo” (Di domenica 19 marzo 2023) Sono migliorate le condizioni di Jerry Calà, che ha subito un intervento al cuore a Napoli dopo aver avuto un malore. L’attore, 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva dopo aver affrontato una delicata operazione per uno stent coronarico. A tranquillizzare sulle sue condizioni, mettendo in mostra la sua proverbiale verve, era stato lo stesso Calà, scagliatosi in un tweet contro alcuni post sui social. “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”, ha scritto l’attore, evidentemente messo in avviso sull’attività di alcuni utenti che sui social avevano legato il malore dell’attore alla sua vaccinazione contro il Covid. Calà è stato bersaglio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Sonote le condizioni di, che ha subito un intervento al cuore a Napoli dopo aver avuto un malore. L’attore, 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva dopo aver affrontato una delicata operazione per uno stent coronarico. A tranquillizzare sulle sue condizioni, mettendo in mostra la sua proverbiale verve, era stato lo stesso, scagliatosi in un tweet contro alcuni post sui social. “Midisuche mi èe infatti non li leggo proprio”, ha scritto l’attore, evidentemente messo in avviso sull’attività di alcuni utenti che sui social avevano legato il malore dell’attore alla sua vaccinazione contro il Covid.è stato bersaglio dei ...

Jerry Calà, post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio

"Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Jerry Calà torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli.

Jerry Calà, come sta dopo l'infarto

Jerry Calà "sta decisamente meglio" ed è "uscito dalla terapia intensiva". Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l'infarto e l'intervento per l'applicazione di uno stent coronarico.

Jerry Calà, le prime parole dopo la grande paura

Un messaggio stringato, di poche parole, che però riesce a rasserenare i fans in apprensione. Jerry Calà, reduce da un infarto che l'ha colpito nella notte tra venerdì e sabato, a Napoli, affida a un tweet i suoi primissimi pensieri dopo l'operazione a cui è stato sottoposto.