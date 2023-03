Jerry Calà, lo sfogo amaro dopo l’operazione: “Commenti ignobili” (Di domenica 19 marzo 2023) Sono ore complicate per Jerry Calà, ancora in ospedale dopo il malore che l’ha colpito nella notte tra il 17 e il 18 marzo. L’attore comico sta bene e sarebbe addirittura pronto a tornare sul set. Prima di rimettersi in pista, ha però voluto togliersi la soddisfazione di rispondere agli haters, intervenendo in prima persona sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole subito dopo l’operazione per ricevere lo stent cardiaco. Jerry Calà, lo sfogo dopo l’intervento Un’ondata di affetto senza precedenti, quella che ha travolto Jerry Calà, guastata da alcuni Commenti che l’attore ha preferito non leggere. A dichiararlo è stato proprio lui, attraverso il suo canale Twitter ufficiale, a cui ... Leggi su dilei (Di domenica 19 marzo 2023) Sono ore complicate per, ancora in ospedaleil malore che l’ha colpito nella notte tra il 17 e il 18 marzo. L’attore comico sta bene e sarebbe addirittura pronto a tornare sul set. Prima di rimettersi in pista, ha però voluto togliersi la soddisfazione di rispondere agli haters, intervenendo in prima persona sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole subitoper ricevere lo stent cardiaco., lol’intervento Un’ondata di affetto senza precedenti, quella che ha travolto, guastata da alcuniche l’attore ha preferito non leggere. A dichiararlo è stato proprio lui, attraverso il suo canale Twitter ufficiale, a cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - fanpage : Jerry Calà colpito da un malore mentre girava il suo ultimo film. Quali sono le condizioni dell'attore - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - marcoluci1 : RT @andfranchini: Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio' - Cinema - ANSA - andfranchini : Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio' - Cinema - ANSA -

