Jerry Calà, le prime parole dopo la grande paura (Di domenica 19 marzo 2023) Un twitt di (non) risposta nei confronti dei soliti haters per l'attore, che ha superato con successo l'operazione cui è stato sottoposto a seguito di un infarto. Il peggio sembra essere decisamente passato Leggi su vanityfair (Di domenica 19 marzo 2023) Un twitt di (non) risposta nei confronti dei soliti haters per l'attore, che ha superato con successo l'operazione cui è stato sottoposto a seguito di un infarto. Il peggio sembra essere decisamente passato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - Agenzia_Ansa : Lo sfogo di Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio'. L'attore torna sui social dopo l'in… - TirannoA : Mai pensato in vita (mia) di dover dare un attestato di stima a Jerry Calà (a cui auguro comunque di rimettersi pre… - ap_elle : RT @achillecorea: Jerry Calà insegna saggezza -