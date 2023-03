Jerry Calà dopo l'operazione al cuore: "Mi hanno avvertito che ci sono commenti ignobili sui social. Non li leggo proprio" (Di domenica 19 marzo 2023) "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Lo scrive Jerry Calà su Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si ... Leggi su repubblica (Di domenica 19 marzo 2023) "Midisu quello che mi è successo e infatti non li". Lo scrivesu Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si ...

