Jerry Calà dopo l’intervento a Napoli: “Post ignobili sulla mia salute, non li leggo” (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio“. Jerry Calà torna a parlare sui social dopo l’infarto e l’intervento chirurgico a cui è stato sottoPosto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su Twitter Postato questa mattina che ha ricevuto molti like e risPoste di incoraggiamento. Il riferimento sembra essere a quegli utenti che hanno associato il suo malore al vaccino anti-covid. Jerry Calà colpito da malore e operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi hanno avvertito di commentisu quello che mi è successo e infatti non liproprio“.torna a parlare sui sociall’infarto echirurgico a cui è stato sottoo nella notte tra venerdì e sabato a. Lo fa con questo messaggio su Twitterato questa mattina che ha ricevuto molti like e rise di incoraggiamento. Il riferimento sembra essere a quegli utenti che hanno associato il suo malore al vaccino anti-covid.colpito da malore e operato a. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - Pietro_Pavan : RT @sebmes: Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete visto? I vacci… - infoitcultura : Jerry Calà e l'infarto, i messaggi degli haters: «Colpa del vaccino». Lui replica (appena operato): «Commenti ignob… - infoitcultura : Jerry Calà, come sta dopo l'infarto: le parole del suo manager - Swaffle_7 : @FallingMatuidi È un mix tra Han Solo e Jerry Calà ai tempi d'oro -

'L'infarto di Jerry Calà colpa del vaccino', e lui risponde ai no - vax Paura per Jerry Calà. Nella notte tra venerdì e sabato l'attore e cantante è stato colto da un malore mentre si trovava a Napoli per girare alcune scene del suo nuovo film. Il 71enne è stato portato in codice ... 'Jerry Calà sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo' 'Jerry sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti'. Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore ieri notte a Napoli , dove si trova da settimane per girare il suo nuovo ... Jerry Calà dopo l'operazione al cuore: "Mi hanno avvertito che ci sono commenti ignobili sui social. Non li leggo proprio" "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Lo scrive Jerry Calà su Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare un ... Paura per. Nella notte tra venerdì e sabato l'attore e cantante è stato colto da un malore mentre si trovava a Napoli per girare alcune scene del suo nuovo film. Il 71enne è stato portato in codice ...sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti'. Il manager di, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore ieri notte a Napoli , dove si trova da settimane per girare il suo nuovo ..."Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Lo scrivesu Twitter. Il noto attore è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, dove si trovava per girare un ... Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore Virgilio Notizie