Jerry Calà | dopo l' infarto ecco l' odio online dei No Vax | ' Commenti ignobili | non li leggo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - fanpage : Jerry Calà colpito da un malore mentre girava il suo ultimo film. Quali sono le condizioni dell'attore - infoitsalute : Jerry Calà risponde ai post sui social: 'Quanta cattiveria sulla mia salute' - Open_gol : Alcuni haters hanno ripescato le foto di quando l'attore si era fatto somministrare il vaccino, festeggiando la con… - CapitanBuggy : RT @itsmeback_: Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore. ?????? https:… -

Sta bene, le sue condizioni sono " in deciso miglioramento ". Il mondo del cinema, e non solo, tira un sospiro di sollievo per, il 71enne attore che nella notte tra venerdì e sabato abbia dovuto affrontare una delicata operazione per uno stent coronarico dopo l'infarto che lo ha colpito mentre era in hotel a ...Mara Venier si è unita al coro di voci che hanno commentato l'improvviso malore che ha colpito, che ha accusato un infarto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Il 71enne si trovava da diverse settimane in Campania per le riprese del film ' Hanno rapito: il riscatto ...'sta decisamente meglio' ed è 'uscito dalla terapia intensiva'. Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l'infarto e l'intervento per l'applicazione di uno stent coronarico affrontati dall'...