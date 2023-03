Jerry Calà dopo l'infarto: commenti ignobili sulla mia salute - Magazine (Di domenica 19 marzo 2023) L'attore su Twitter: 'Non li leggo proprio'. Alcuni utenti avrebbero associato il suo malore al vaccino anti ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) L'attore su Twitter: 'Non li leggo proprio'. Alcuni utenti avrebbero associato il suo malore al vaccino anti ...

Jerry Calà dopo l'infarto: commenti ignobili sulla mia salute - Magazine L'attore su Twitter: 'Non li leggo proprio'. Alcuni utenti avrebbero associato il suo malore al vaccino anti ... Jerry Calà e l'infarto, i messaggi degli haters: 'Colpa del vaccino'. Lui replica (appena operato): 'Commenti ignobili' Jerry Calà , 71 anni, è stato colto da un malore a Napoli nella notte tra venerdì e sabato. Calà si trovava nell'hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del ... Jerry Calà risponde ai post sui social: 'Quanta cattiveria sulla mia salute' "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Jerry Calà torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su Twitter postato questa ... L'attore su Twitter: 'Non li leggo proprio'. Alcuni utenti avrebbero associato il suo malore al vaccino anti ..., 71 anni, è stato colto da un malore a Napoli nella notte tra venerdì e sabato.si trovava nell'hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del ..."Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio".torna a parlare sui social dopo l'infarto e l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nella notte tra venerdì e sabato a Napoli. Lo fa con questo messaggio su Twitter postato questa ... Infarto per Jerry Calà, operato d'urgenza nella notte BresciaToday