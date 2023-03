Jerry Calà, come sta dopo l’infarto (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Jerry Calà “sta decisamente meglio” ed è “uscito dalla terapia intensiva”. Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l’infarto e l’intervento per l’applicazione di uno stent coronarico affrontati dall’attore e regista nella notte tra venerdì e sabato. Calà si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall’Hotel Santa Lucia dove alloggiava in questi giorni durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) –“sta decisamente meglio” ed è “uscito dalla terapia intensiva”. Lo fa sapere il suo ufficio stampa,e l’intervento per l’applicazione di uno stent coronarico affrontati dall’attore e regista nella notte tra venerdì e sabato.si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall’Hotel Santa Lucia dove alloggiava in questi giorni durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film ‘Chi ha rapito?’. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - sebmes : Caro Jerry Calà, non farci caso: i #novax non ce l’hanno con te ma con tutti noi. Tra cent’anni diranno: “Avete vi… - Agenzia_Ansa : Lo sfogo di Jerry Calà: 'Post ignobili sulla mia salute, non li leggo proprio'. L'attore torna sui social dopo l'in… - TirannoA : Mai pensato in vita (mia) di dover dare un attestato di stima a Jerry Calà (a cui auguro comunque di rimettersi pre… - ap_elle : RT @achillecorea: Jerry Calà insegna saggezza -