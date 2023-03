Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Jerry Calà è stato colpito da malore, operato a Napoli. Il suo entourage fa sapere che è in buoni condizioni #ANSA - napolipiucom : Jerry Calà colpito da un infarto nella notte a Napoli: operato nella Clinica Mediterranea #JerryCalà #MaraVenier… - Profilo3Marco : RT @SecolodItalia1: Jerry Calà colpito da infarto a Napoli. L’ex moglie Mara Venier: “Un grosso spavento, ma sta bene” - fanpage : Jerry Calà colpito da un malore mentre girava il suo ultimo film. Quali sono le condizioni dell'attore - rw041622 : RT @Robertonuzzoam: NON HO MAI VISTO COSÌ TANTI COCCOLONI IN VITA MIA -

si trovava nell'hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del film Hanno rapito: il riscatto è un problema. L'attore è stato portato in codice rosso. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi il popolare attore veronese, 71 anni, è stato colpito da un infarto alla fine delle riprese del suo ultimo film, 'Chi ha rapito'. L'attore era stato male nella notte tra il 17 e il 18 marzo mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film. Era finito alla clinica Mediterranea in codice rosso, dove è stato operato d'urgenza. Sui social è poi apparso un comunicato dei manager che hanno rassicurato i fan: 'Si confida in un...'