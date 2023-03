Jerry Calà colpito da infarto nella notte, le sue condizioni attuali. (Di domenica 19 marzo 2023) Paura per Jerry Calà. L’attore 71enne, a Napoli per le riprese del suo nuovo film, è stato colpito da infarto nella notte. Calà si è sentito male nell’hotel sul lungomare in cui alloggiava. Trasportato in codice rosso nella clinica Mediterranea di Napoli, è stato tempestivamente sottoposto ad un intervento per uno stent coronario. La nota dell’ufficio stampa “Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio stampa – Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée”. Il nuovo film di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023) Paura per. L’attore 71enne, a Napoli per le riprese del suo nuovo film, è statodasi è sentito male nell’hotel sul lungomare in cui alloggiava. Trasportato in codice rossoclinica Mediterranea di Napoli, è stato tempestivamente sottoposto ad un intervento per uno stent coronario. La nota dell’ufficio stampa “Le suesono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali – si legge in una nota diffusa dal suo ufficio stampa – Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée”. Il nuovo film di ...

