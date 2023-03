Jerry Calà colpito da infarto mentre era in albergo (Di domenica 19 marzo 2023) Sono state ore di apprensione per Jerry Calà, 71 anni, colpito nella notte da un infarto mentre si trovava in un albergo a Napoli. Calà si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema". mentre era nell`hotel Santa Lucia, sul lungomare del capoluogo campano, è stato colto da un malore. E' stato trasportato d`urgenza all`ospedale Clinica Mediterranea di Napoli: l`attore e cabarettista è arrivato in codice rosso ed è stato subito portato in sala operatoria. Qui è stato sottoposto ad una angioplastica. Il decorso, riferisce Il Mattino, sembra essere buono.Calà, fanno sapere dal suo staff, è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 marzo 2023) Sono state ore di apprensione per, 71 anni,nella notte da unsi trovava in una Napoli.si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, "Hanno rapito: il riscatto è un problema".era nell`hotel Santa Lucia, sul lungomare del capoluogo campano, è stato colto da un malore. E' stato trasportato d`urgenza all`ospedale Clinica Mediterranea di Napoli: l`attore e cabarettista è arrivato in codice rosso ed è stato subito portato in sala operatoria. Qui è stato sottoposto ad una angioplastica. Il decorso, riferisce Il Mattino, sembra essere buono., fanno sapere dal suo staff, è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, ...

