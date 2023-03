Jeff Molina: il coming out del lottatore dopo un video (Di domenica 19 marzo 2023) Jeff Molina ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale dopo la diffusione online di un suo video intimo: “Mi è stata tolta la possibilità di farlo quando ero pronto“, ha dichiarato. Questo vener Molina ha dichiarato di essere il primo lottatore maschio apertamente bisessuale del roster. ??? pic.twitter.com/zho13QHXeT — Jeff Molina (@jMolina 125) March 17, 2023 Molina, 25 anni, ha rilasciato una dichiarazione venerdì in risposta al video trapelato. Il lottatote, che in passato ha sostenuto e difeso strenuamente la comunità LGBTQIA+, si è detto deluso per essere stato privato della possibilità di raccontare la propria storia. Non aveva intenzione di rivelare la sua sessualità a ... Leggi su screenworld (Di domenica 19 marzo 2023)ha fattoout dichiarandosi bisessualela diffusione online di un suointimo: “Mi è stata tolta la possibilità di farlo quando ero pronto“, ha dichiarato. Questo venerha dichiarato di essere il primomaschio apertamente bisessuale del roster. ??? pic.twitter.com/zho13QHXeT —(@j125) March 17, 2023, 25 anni, ha rilasciato una dichiarazione venerdì in risposta altrapelato. Il lottatote, che in passato ha sostenuto e difeso strenuamente la comunità LGBTQIA+, si è detto deluso per essere stato privato della possibilità di raccontare la propria storia. Non aveva intenzione di rivelare la sua sessualità a ...

