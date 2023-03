Jeff Molina costretto a fare coming out: “Non volevo in questo modo” (Di domenica 19 marzo 2023) Jeff Molina è diventato a tutti gli effetti il primo atleta della Ultimate Fighting Championship – la più importante organizzazione nel campo delle arti marziali a livello globale – a fare coming out. L’atleta è stato costretto a fare coming out dopo che su Twitter era iniziato a circolare un suo video privato girato proprio insieme ad un altro ragazzo. “Non era questo il modo in cui volevo farlo, ma la possibilità di farlo quando mi sarei sentito pronto mi è stata tolta. Ho cercato di mantenere la mia vita sentimentale fuori dai social media, volevo essere conosciuto per le mie capacità e per ciò a cui ho dedicato gli ultimi 11 anni della mia vita e non per ‘il lottatore bisex’ che sicuramente verrà ... Leggi su biccy (Di domenica 19 marzo 2023)è diventato a tutti gli effetti il primo atleta della Ultimate Fighting Championship – la più importante organizzazione nel campo delle arti marziali a livello globale – aout. L’atleta è statoout dopo che su Twitter era iniziato a circolare un suo video privato girato proprio insieme ad un altro ragazzo. “Non erailin cuifarlo, ma la possibilità di farlo quando mi sarei sentito pronto mi è stata tolta. Ho cercato di mantenere la mia vita sentimentale fuori dai social media,essere conosciuto per le mie capacità e per ciò a cui ho dedicato gli ultimi 11 anni della mia vita e non per ‘il lottatore bisex’ che sicuramente verrà ...

