Jannik Sinner sconfitto in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells 2023 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 19 marzo 2023)è statonelladeldi. L’azzurro si è dovuto arrendere in due set a Carlos Alcaraz, capace di imporsi per 7-6 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Terza sconfitta in altrettanti confronti sul cemento per, che al momento è inferiore allo spagnolo, a una sola vittoria dal ritorno al numero uno al mondo, ma ha comunque lasciato trasparire segnali più che positivi. Nel complesso, questa settimana nel deserto californiano è stata molto formativa e lascia ben sperare in ottica futura. Per quanto concerne prettamente i numeri,si è aggiudicato ben 360 punti delmaschile, per un totale di 2925 punti che lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - WeAreTennisITA : Alcaraz ?? Sinner ?? Due vittorie per Jannik e due per Carlos nei precedenti, abbiamo ancora in mente la magnifica sf… - Steflower : Molto forte il nostro #Sinner, però #Alcazar ha dimostrato di essere di un altro livello. Forza jannik, alza quel p… - Emy56213523 : #Sinner La mia riflessione sul match di stanotte. Primo set #Alcaraz vince di culo. Secondo set, #Jannik ad un cert… -

2 del Ranking) o, tra poco in ...Grande attesa per la seconda che si giocherà a seguire tra il campione dello US Open Carlos Alcaraz e il nostro. In contemporanea in campo anche Matteo Berrettin i che potrebbe essere ...e Carlos Alcaraz si affronteranno a Indian Wells nel quinto incontro della loro storia nel circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità, 2 - 2. Di una cosa si può esser sicuri: ...

Semifinale a Indian Wells, Sinner si arrende ad Alcaraz 2-0 La Gazzetta dello Sport

Niente da fare: Jannik Sinner ha perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Vola in finale Carlos Alcaraz, che vince 7-6 6-3 in un’ora e 52’ e ora proverà a fermare la serie di 19 vittorie ...(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Si ferma in semifinale l'impresa di Jannik Sinner nel torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 21enne altoatesino n.13 al mondo e 11mo del tabellone statunitense è ...