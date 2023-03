Jannik Sinner battuto Carlos Alcaraz a Indian Wells | niente finale per l’italiano

(Di domenica 19 marzo 2023) Come agli ultimi Us Open. In quel caso era stato un match point. Stavolta invece è stato “solo” un set point.da fare per nella semidel Masters 1000 di, il primo di questo 2023. L’azzurro non sfrutta un set point nel primo set che avrebbe potuto raccontare tutta un’altra partita, cedendo poi allo spagnolocon il punteggio di 7-6(4) 6-3. Per l’ex-numero 1 del mondo si tratta della primain California. La terza in un torneo 1000 (per ora due i successi). Nell’ultimo atto scenderà in campo contro Daniil Medvedev e avrà la possibilità di tornare in vetta alla classifica superando Novak Djokovic. Per lui in palio c’è anche l’ottavo trofeo della carriera. Una partita lottata per un set. Il primo appunto. ...

Si è fermata in semifinale la corsa dial torneo di Indian Wells 2023. L'altoatesino si è arreso, sul suolo americano, a Carlos Alcaraz che si è così qualificato per la sua terza finale su tre eventi in questa stagione e si è ...Esordisce così in conferenza stampa Carlos Alcaraz dopo il successo in semifinale ad Indian Wells contro il nostro. Un match vinto nonostante un momento non facile nel primo set, quando ...AGI -si ferma in semifinale a Indian Wells: sul cemento californiano il 21enne tennista altoatesino si è arreso in due set, 7 - 6, 6 - 3, a un grande Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è imposto ...

Indian Wells, Sinner sconfitto da Alcaraz in 2 set: lo spagnolo in finale con Medvedev

Carlos Alcaraz, battendo Jannik Sinner, si assicura ingresso in finale a Indian Wells e possibilità di ritornare al numero 1 del mondo. Per il murciano successo importante ottenuto sull’altoatesino in ...E poi c’è anche altro. Questo risultato a Indian Wells ci conferma che qualcosa sta realmente cambiando per Jannik Sinner. Una nuova consapevolezza figlia di nuovi accorgimenti tecnico-tattici e di ...