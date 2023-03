IVPC DelFes Avellino continua il sogno playoff | battuto il CJ Basket Taranto

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiilper l’. La formazione avellinese batte al Pala del Mauro il CJcon il punteggio finale di 78-64 (parziali 21-21, 21-17, 17-16, 19-10). Risultato che porta dunque la squadra di coach Andrea Crosariol a quota 26 punti in classifica (+4 rispetto a). Trascinatori assoluto di serata Traini e Arienti, entrambi con 19 punti a referto a testa.Del Fes– CJ78-64 (21-21, 21-17, 17-16, 19-10)Del Fes: Riccardo Arienti 19 (2/2, 5/10), Andrea Traini 19 (3/4, 4/6), Matteo Caridà 9 ...

Avellino . Domenica, con palla a due alle 18, l'Avellino affronterà il CJ Basket Taranto al PalaDelMauro. Riparte il campionato di Serie B con l'obiettivo del poker per i biancoverdi. 'Abbiamo lavorato tanto, soprattutto sulle nostre ...Avellino . Prosegue la preparazione dell'Avellino . Ultima fase della sosta del campionato in Serie B per la Coppa Italia. La stagione regolare riparte nel weekend. Domenica, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la squadra ...Così Armando Verazzo , ultimo acquisto dell'Avellino , ha presentato il suo ingresso nel roster irpino: 'Cercherò di rimediare subito. C'è stato subito il giusto feeling con la squadra. ...

Sono 16 i punti a disposizione da qui alla fine del torneo. Comincia una serie di scontri diretti che Avellino dovrà vincere. Si parte domenica contro il Cus. Il club pugliese ha ordinato il silenzio ...