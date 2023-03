(Di domenica 19 marzo 2023) "Siamo in une in. Rischiamo qualcosa in più rispetto a prima, anche oggi che non abbiamo fatto una delle migliori partite. Alla fine, potevamo chiuderla ma dopo tante gare ci sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Fiorentina-Lecce, conferenza Italiano: 'Napoli il nostro esempio' - CalcioPillole : #Fiorentina, #Italiano: 'Siamo in fiducia. Vittoria sporca che mi piace'. #FiorentinaLecce. - AMasterPotato : RT @Sportellate_it: Prova di maturità della Fiorentina: la squadra di Italiano ha imparato a gestire le partite. #FiorentinaLecce https:/… - ossobuco20111 : Italiano, 'Fiorentina in un buon momento, c'è fiducia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Dobbiamo ragionare come il Napoli' -

Così Vincenzoha commentato la vittoria dellasul Lecce, quarta consecutiva in Serie A e ottava di fila in generale, su nove gare, dopo 20 anni. Il Presidente Rocco Commisso ha ...Allabasta un'autorete di Gallo nel primo tempo per avere la meglio del Lecce al Franchi. Prosegue quindi l'ottimo momento di forma per la squadra di Vincenzo, che conquista la settima ...La, provata inevitabilmente dalle fatiche europee di giovedì scorso in Turchia, ci mette ... al 26' l'1 a 0 gigliato, che indirizza il match per la banda di, con Gallo che ...

Italiano: “Serata iniziata col brivido, ma la reazione è stata perfetta. Raggiunto nostro obiettivo”. Ma Sky liquida la Fiorentina in un minuto fiorentinanews.com

La Fiorentina continua a vincere e dopo il successo contro il Sivasspor è arrivato anche quello contro il Lecce. Una partita poco sofferta dai viola, nonostante il match sia stato in bilico fino alla ...Dopo l'1-0 interno contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Siamo in un buon momento e in ...