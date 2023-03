Italia, Under 21: infortunio per Miretti che salterà le amichevoli con Serbia e Ucraina (Di domenica 19 marzo 2023) Fabio Miretti non potrà rispondere alla convocazione dell’Under 21 perché infortunato, rende noto la Figc. Il centrocampista della Juventus era nell’elenco dei 28 giocatori chiamati dal tecnico Paolo Nicolato in vista delle amichevoli con Serbia e Ucraina, in programma venerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18 e lunedì 27 a Reggio Calabria alle 20. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Fabionon potrà rispondere alla convocazione dell’21 perché infortunato, rende noto la Figc. Il centrocampista della Juventus era nell’elenco dei 28 giocatori chiamati dal tecnico Paolo Nicolato in vista dellecon, in programma venerdì 24 marzo a Backa Topola alle 18 e lunedì 27 a Reggio Calabria alle 20. SportFace.

