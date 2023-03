Italia, guai per Mancini: ko Dimarco e Chiesa durante Inter-Juventus (Di domenica 19 marzo 2023) Brutte notizie per Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale con Inghilterra e Ucraina validi per le qualificazioni ai prossimi Europei. durante il derby d’Italia tra Inter e Juventus due calciatori presenti nella lista dei convocati sono finiti ko, Federico Dimarco e Federico Chiesa. Il primo a dover lasciare anzitempo la contesa è stato l’esterno dell’Inter. Al minuto 63 il numero 32 è andato al cross per Lukaku, ma subito dopo aver calciato ha sentito un problema alla gamba sinistra. Si potrebbe trattare di un infortunio muscolare, fatto sta che è dovuto uscire, sostituito da Danilo D’Ambrosio. Va ancora peggio a Chiesa, con la sua partita durata nemmeno venti minuti. Entrato al posto di Soulé, il numero 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Brutte notizie per Robertoin vista dei prossimi impegni della Nazionale con Inghilterra e Ucraina validi per le qualificazioni ai prossimi Europei.il derby d’tradue calciatori presenti nella lista dei convocati sono finiti ko, Federicoe Federico. Il primo a dover lasciare anzitempo la contesa è stato l’esterno dell’. Al minuto 63 il numero 32 è andato al cross per Lukaku, ma subito dopo aver calciato ha sentito un problema alla gamba sinistra. Si potrebbe trattare di un infortunio muscolare, fatto sta che è dovuto uscire, sostituito da Danilo D’Ambrosio. Va ancora peggio a, con la sua partita durata nemmeno venti minuti. Entrato al posto di Soulé, il numero 7 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NunzioSiciliano : @matteosalvinimi Ma con tutti i guai che abbiamo in Italia il problema è una esclamazione detta in TV. Ma il minist… - Italia_Notizie : Ubs acquisisce Credit Suisse per 3 miliardi di franchi. Lagarde: «Azione rapida e decisiva» Jet aziendali e compensi, i guai dei manager - JFCmarco : Stiamo giocando un derby d’Italia con Soulè titolare. Un giovane, nemmeno forte… Guai a parlare di rosa forte - Italia_Notizie : Ubs acquisisce Credit Suisse: 100 miliardi di franchi di liquidità dalla Banca Centrale Jet aziendali e compensi, i guai dei manager - Italia_Notizie : Credit Suisse, «Raggiunto l’accordo per l’acquisto». L’Ubs ha offerto oltre 2 miliardi Jet aziendali e compensi, i guai dei manager -