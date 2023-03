Italia-Corea e Italia-Germania oggi, Mondiali curling femminile 2023: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 19 marzo 2023) oggi domenica 19 febbraio si giocano Italia-Corea del Sud e Italia-Germania, due match validi per i Mondiali 2023 di curling femminile. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) prosegue la rassegna iridata per la nostra Nazionale, chiamata a fronteggiare due avversarie particolarmente rognose ma assolutamente alla portata. Le azzurre vogliono agguantare due risultati importanti dopo l’esordio di ieri contro la Turchia. La skip Stefania Constantini sarà affiancata da Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto. Le nostre portacolori si sono presentate in terra scandinava con l’obiettivo di raggiungere la fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)domenica 19 febbraio si giocanodel Sud e, due match validi per idi. Sul ghiaccio di Sandviken (Svezia) prosegue la rassegna iridata per la nostra Nazionale, chiamata a fronteggiare due avversarie particolarmente rognose ma assolutamente alla portata. Le azzurre vogliono agguantare due risultati importanti dopo l’esordio di ieri contro la Turchia. La skip Stefania Constantini sarà affiancata da Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto. Le nostre portacolori si sono presentate in terra scandinava con l’obiettivo di raggiungere la fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accederanno direttamente alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniGenna : RT @maurovoerzio: Livello politico del #M5S, per leccare le terga al Cremlino scrivono un atto di sindacato al Senato dove scambiano la Cor… - chilisummer : Canada e Corea del Sud hanno meno abitanti dell'Italia, ma l'Italia in questa classifica non c'è - Billlie_italia : [#?] Tornata in Corea in sicurezza ?? Grazie mille Bellie've ???? #Billlie_Letter - 1ookingforwhat : RT @ItalyinKorea: L’Ambasciatore d’Italia in Corea del Sud Federico Failla ha partecipato all'inaugurazione ufficiale di una mostra fotogra… - 7Ciccio_Ciccio7 : @peppeprovenzano Se non erro il modello di stato sociale dovrebbe essere quello della Corea del nord ?????????? Provenza… -