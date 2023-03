Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Ma se la #Giorgia vuole essere parte della #UE, perché non anche Armenia e Iraq? Dopotutto Yerevan e Baghdad sono… - Nicoooo2222 : RT @Nicoooo2222: Ospedale Sistemi Ospedale Gabrielle Sistema Sistemi Ospedale Interpol Sistemi Ospedale Iran Sistemi Esercito Saudi Arabi… - Nicoooo2222 : RT @Nicoooo2222: Ospedale Sistemi Ospedale Gabrielle Sistema Sistemi Ospedale Interpol Sistemi Ospedale Iran Sistemi Polizia Iran Sistemi… - Nicoooo2222 : Ospedale Sistemi Ospedale Gabrielle Sistema Sistemi Ospedale Interpol Sistemi Ospedale Iran Sistemi Esercito Saud… - Nicoooo2222 : Ospedale Sistemi Ospedale Gabrielle Sistema Sistemi Ospedale Interpol Sistemi Ospedale Iran Sistemi Polizia Iran… -

Un accordo per "proteggere il confine" tra l'e l', dove hanno sede i gruppi di opposizione curdi iraniani presi di mira da Teheran, è stato firmato oggi tra i due Paesi. Lo afferma l'ufficio del primo ministro iracheno. L'intesa è stata ...Peraltro, aggiunge Shapiro, gli Usa avevano supportato la de - escaltion- Arabia Saudita 'nei precedenti round negoziali ine Oman'. Opinione autorevole, quella di Shapiro perché è un ...... compresa quella palestinese", ha ricordato Cavusoglu rivelando che oggi con Shoukry "abbiamo parlato di alcune questioni che riguardano Siria,". "La mia visita mira a migliorare le ...

Iraq e Iran firmano un accordo per 'proteggere il confine'

Un accordo per "proteggere il confine" tra l'Iran e l'Iraq, dove hanno sede i gruppi di opposizione curdi iraniani presi di mira da Teheran, è stato firmato oggi tra i due Paesi. Lo afferma l'ufficio ...Passati 20 anni dall'inizio dalle operazioni Usa in Iraq, il Paese che fu di Saddam Hussein è "in difficoltà, ma ci sono anche segnali di… Leggi ...