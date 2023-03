Inzaghi: «Lukaku preparato bene, cercheremo di fare il meglio» (Di domenica 19 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio di Inter-Juventus a San Siro. TENSIONE – Simone Inzaghi ha detto questo sul match di oggi di San Siro: «Bisogna farle quotidianamente le scelte, Lukaku si è preparato bene, Lautaro comincerà con lui con tanta fiducia. La Juventus è talmente fornita di giocatori che quello che mi preme di più è pensare alla mia squadra. Anche noi abbiamo tante scelte e le sfrutteremo, non importano Di Maria o Chiesa. Veniamo entrambe da un tour de force e cercheremo di fare il meglio prima della sosta. C’è grandissima stima con Max, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Pensiamo al campo, al resto ci penseranno gli altri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Simoneha parlato ai microfoni di Dazn prima dell’inizio di Inter-Juventus a San Siro. TENSIONE – Simoneha detto questo sul match di oggi di San Siro: «Bisogna farle quotidianamente le scelte,si è, Lautaro comincerà con lui con tanta fiducia. La Juventus è talmente fornita di giocatori che quello che mi preme di più è pensare alla mia squadra. Anche noi abbiamo tante scelte e le sfrutteremo, non importano Di Maria o Chiesa. Veniamo entrambe da un tour de force ediilprima della sosta. C’è grandissima stima con Max, è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Pensiamo al campo, al resto ci penseranno gli altri». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: '#Lukaku sta bene, si è preparato bene come gli altri. Iniziano lui e Lautaro con grande fiducia, Correa… - forumJuventus : #InterJuve, oggi 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Soulè alle spalle di Vlahovic in avanti, ment… - marifcinter : #Inzaghi: 'Perché il rigore l'ha tirato #Lautaro? Doveva tirarlo Lukaku? Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoris… - MassiDL273 : RT @marifcinter: #Inzaghi: '#Lukaku sta bene, si è preparato bene come gli altri. Iniziano lui e Lautaro con grande fiducia, Correa e Dzeko… - ohhrikiii : lautaro e lukaku per la prima volta titolari insieme in un big match dopo lazio-inter di fine agosto/inizio settembre inzaghi non ha scuse -