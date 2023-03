Inzaghi ha le idee chiare: l’unica sicurezza di formazione è l’attacco – CdS (Di domenica 19 marzo 2023) Il centrocampo resta l’unico vero grande dubbio di Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus. In attacco, invece, secondo il Corriere dello Sport il tecnico nerazzurro ha le idee chiare in formazione. IN ATTACCO – Le prove effettuate anche nella giornata di ieri, hanno rafforzato l’idea che toccherà ancora alla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’unico vero grande dubbio in formazione riguarda il centrocampo per Simone Inzaghi, che per quanto riguarda il reparto offensivo invece ha già scelto. Edin Dzeko e Joaquin Correa saranno armi a disposizione da sfruttare a partita in corso. Torna titolare dunque il belga, importante novità rispetto la sfida di Champions League contro il Porto. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Il centrocampo resta l’unico vero grande dubbio di Simonein vista di Inter-Juventus. In attacco, invece, secondo il Corriere dello Sport il tecnico nerazzurro ha lein. IN ATTACCO – Le prove effettuate anche nella giornata di ieri, hanno rafforzato l’idea che toccherà ancora alla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’unico vero grande dubbio inriguarda il centrocampo per Simone, che per quanto riguarda il reparto offensivo invece ha già scelto. Edin Dzeko e Joaquin Correa saranno armi a disposizione da sfruttare a partita in corso. Torna titolare dunque il belga, importante novità rispetto la sfida di Champions League contro il Porto. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e ...

