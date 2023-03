Inzaghi - Allegri, è sempre sfida Champions (Di domenica 19 marzo 2023) La classica Inter - Juve alle 20.45: nerazzurri sull'onda del pass ai quarti, Max fa i calcoli senza il - 15. Ad aprile nuovo duello in Coppa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) La classica Inter - Juve alle 20.45: nerazzurri sull'onda del pass ai quarti, Max fa i calcoli senza il - 15. Ad aprile nuovo duello in Coppa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Inter-Juventus, la sfida di Inzaghi e Allegri per il secondo posto - francescoceccot : RT @forumJuventus: #InterJuve, oggi 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Soulè alle spalle di Vlahovic in avanti, mentre I… - merendaio : RT @forumJuventus: #InterJuve, oggi 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Soulè alle spalle di Vlahovic in avanti, mentre I… - forumJuventus : #InterJuve, oggi 20,45. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-1-1 con Soulè alle spalle di Vlahovic in avanti, ment… - infoitsport : Juventus, Allegri: 'Inzaghi bravo allenatore, è ai quarti di Champions ed è terzo in classifica' -