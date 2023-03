(Di domenica 19 marzo 2023) Ilha deciso di non offrire alcun rinnovo al centrocampista guineano Naby, 28 anni ex Lipsia, in scadenza di contratto a giugno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter su Keita: via libera del Liverpool: Il Liverpool ha deciso di non offrire alcun rinnovo al centrocampista gui… - Luxgraph : Wanda Nara, Keita Balde e Simona: rumors sulla separazione e gesto social - milansette : Calciomercato - PianetaMilan : Calciomercato – Keita proposto a Milan e Inter: la situazione -

ROMA - L'ex calciatore dell'e della LazioBaldé e Simona Guatieri non stanno vivendo un momento felicissimo tanto: negli ultimi giorni la coppia è nell'occhio del ciclone per le continue e insistenti voci sulla fine ......tuonò che piovve recita un antico proverbio che sembra descrivere quanto starebbe accadendo a... l'ex attaccante senegalese di Lazio e(ora allo Spartak Mosca) si starebbe infatti separando ...PROPOSTO ALLE MILANESI - Nelle scorse settimane l'agenzia che cura gli interessi diha ... Per Naby ci sono più possibilità di attraversare il Naviglio per vestire la maglia dell': Ausilio è ...

Inter su Keita: via libera del Liverpool | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Liverpool ha deciso di non offrire alcun rinnovo al centrocampista guineano Naby Keita, 28 anni ex Lipsia, in scadenza di contratto a giugno e accostato all'Inter sul mercato.Wanda Nara mostra le unghie e difende Mauro Icardi dopo la fuga in discoteca, porta chiusa anche per quanto riguarda Keita ...