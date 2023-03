Inter | si allontana l’obiettivo di mercato | il giocatore valuta il rinnovo

(Di domenica 19 marzo 2023) Un centrocampista, da tempo tra gli obiettivi di calciodell’, starebbendo la possibilità di rinnovare il contratto con il proprio club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Possibili novità arrivano dall’Inghilterra sul fronte calcioper l’. Uno degli obiettivi della società nerazzurra, che stasera scenderà in campo per sfidare in campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?? #Juventus, #Allegri 'allontana' ancora il ritorno di #Pogba: 'Non sarà subito a disposizione dopo la pausa' - tuttointer24 : Inter, sollievo Inzaghi: il passaggio del turno allontana le critiche e l’ombra di Conte ???? #Inter #Inzaghi… - CorSport : ??? Casa #Inter ?? #Inzaghi allontana le critiche ??? 'Penso solo al Porto' - sportli26181512 : #Inter, #Inzaghi allontana le critiche: 'Penso solo al #Porto': Il tecnico nerazzurro alla vigilia del ritorno degl… - MonacoDiMonza : #juve vittoria di peso con un 'braccio' allontana l Inter...e si prende il secondo posto in classifica.... #SerieATIM #JuveSamp #stilejuve -

Finora gli azzurri hanno vinto ventuno volte, pareggiato due, perso soltanto controe Lazio, ... batte l'angolo Ricci ma Kim salta più alto di tutti in area e15' Ricci per Sanabria, ...di fila: nell'ordine contro il Sassuolo, contro l'e contro il Torino. Sono quindicesimi, a ... Baschirotto è ben piazzato e. 27' GOAL FIORENTINA - Viola in vantaggio, merito dell'...... sprecando l'occasione di raggiungere l'al secondo posto. Ora sono quarti a quota 48 grazie a ...con la punta delle dita della mano sinistra! sugli sviluppi del calcio d'angolo Betola ...

Inter, Inzaghi allontana le critiche: "Penso solo al Porto" Corriere dello Sport

Infortunio dell’ultim’ora e comunicazione ufficiale: succede tutto prima di Inter-Juventus. Il derby di Italia chioserà questa sera un importante ciclo di impegni in casa bianconera, contraddistinto d ...RIVIVI IL LIVE DI INTER-ROMA PRIMAVERA 2-2 94' - Non c'è più tempo, cala il sipario! Beffa atroce per l'Inter Primavera, che assapora il colpaccio con la Roma fino ...