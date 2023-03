Inter-Roma Primavera 2-2: il tabellino della 24ª giornata di Campionato (Di domenica 19 marzo 2023) Il tabellino della ventiquattresima giornata di Campionato Primavera 1 dove si sono affrontate e Inter e Roma, match finito 2-2 (vedi report). ALL’ULTIMO – L’Inter Primavera sfiora la vittoria contro la Roma. La distanza in classifica tra le due formazioni oggi non si è notata, con una grande prestazione di entrambe le squadre. I nerazzurri partono bene con il gol di Pio Esposito nel primo tempo. Nel secondo tempo Riccardo Pagano segna l’1-1 con un gol fantastico su punizione. Il pareggio dura appena 2 minuti, Enoch Owusu parte in contropiede e ritrova il vantaggio nerazzurro. La squadra di Cristian Chivu stava già pregustando i 3 punti. Niccolò Pisilli trova invece il gol del 2-2 al 91? che regala un punto a ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Ilventiquattresimadi1 dove si sono affrontate e, match finito 2-2 (vedi report). ALL’ULTIMO – L’sfiora la vittoria contro la. La distanza in classifica tra le due formazioni oggi non si è notata, con una grande prestazione di entrambe le squadre. I nerazzurri partono bene con il gol di Pio Esposito nel primo tempo. Nel secondo tempo Riccardo Pagano segna l’1-1 con un gol fantastico su punizione. Il pareggio dura appena 2 minuti, Enoch Owusu parte in contropiede e ritrova il vantaggio nerazzurro. La squadra di Cristian Chivu stava già pregustando i 3 punti. Niccolò Pisilli trova invece il gol del 2-2 al 91? che regala un punto a ...

