Inter, la Curva Nord sui fatti del Do Dragao: 'Porto club senza dignità, come i suoi falsi ultras' (Di domenica 19 marzo 2023) Durante il derby d'Italia contro la Juve, i tifosi dell'Inter non dimenticano il trattamento ricevuto in Portogallo, dove circa un migliaio... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 marzo 2023) Durante il derby d'Italia contro la Juve, i tifosi dell'non dimenticano il trattamento ricevuto ingallo, dove circa un migliaio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kruni19 : Ma la curva dell’Inter non l’hanno fatta entrare nemmeno sta volta? Non mi sembra giusto un po’ di supporto dei tif… - BBilanShit : RT @franvanni: 9/3/1908 La coreografia della curva nord per i 115 anni dell’Inter #InterJuve - matteogavioli87 : RT @franvanni: 9/3/1908 La coreografia della curva nord per i 115 anni dell’Inter #InterJuve - franvanni : 9/3/1908 La coreografia della curva nord per i 115 anni dell’Inter #InterJuve - MarcoRagnoSBT : Porto - Inter | Corteo Curva Nord Milano In Porto | UEFA Champions Leagu... -