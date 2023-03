Inter-Juventus | Serie A | probabili formazioni e diretta tv del derby d’Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 marzo 2023) La ventisettesima giornata diA è pronta ad infiammarsi con il: allo stadio Meazza, infatti, va in scena un attesissimo, in programma alle ore 20:45. Un incrocio sentitissimo e fondamentale per entrambe le. La squadra di Inzaghi è attualmente seconda in classifica, con 50 punti, e dopo alcuni passi falsi di troppo deve ritrovare la giusta continuità per rinforzare la propria posizione nella corsa ad un posto in Champions League e tentare, inoltre, di recuperare qualche punto ad un Napoli che appare però inarrestabile. Gli uomini di Allegri occupano invece la settima posizione con 38 punti, e inseguono una rimonta quasi impossibile che possa valere la zona Champions. Più realistico l’obiettivo sesto posto, con l’Atalanta – vittoriosa ...