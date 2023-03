Inter - Juventus | pronostico | il segno Goal a 1 87 Lautaro e Vlahovic

(Di domenica 19 marzo 2023) Non solo derby di Roma, questa domenica si sfidano anche: a San Siro fischio d'inizio alle 20.45. I nerazzurri arrivano dallo 0 - 0 in trasferta con il Porto, ma hanno conquistato l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - Inter : - Nel 2023 è il giocatore che in Serie A ha creato più occasioni da gol per i compagni ?? - Con la maglia dell’Inter… - OrcianiEric : Il programma di oggi: -18.00 GP Arabia Saudita (Formula 1); -18.00 Lazio-Roma (Serie A); -20.45 Inter-Juventus (Serie A). - ItalianoCalcio : 5 Serie A games today: ?? | Sampdoria-Verona ?? | Fiorentina-Lecce ?? | Torino-Napoli ?? | Lazio-Roma ?? | Inter-Juventus -

Non solo derby di Roma, questa domenica si sfidano anche: a San Siro fischio d'inizio alle 20.45. I nerazzurri arrivano dallo 0 - 0 in trasferta con il Porto, ma hanno conquistato l'accesso ai quarti di Champions grazie all'1 - 0 dell'...Una domenica ricca di big match: in Serie A si giocano Lazio - Roma e, in Liga l'appuntamento col Clàsico. Tre partite che sono oggetto di un'iniziativa da parte del bookmaker Betway, dedicata ai nuovi iscritti. Di cosa si tratta Una quota maggiorata (...Questa sera alle 20.45 a San Siro. Ecco le probabili formazioni di Inzaghi e ...

Inter-Juve e i duelli del Derby d’Italia: Lautaro-Vlahovic, Dumfries-Kostic. E le punzecchiature di Allegri… Eccolo, anzi rieccolo il Derby d’Italia. Che per la seconda volta in questa stagione ha il ...Quest’oggi si concluderà la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 con il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Dopo un rush lungo quasi tre mesi, il calcio italiano si ferma per ...