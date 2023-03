Inter-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 19 marzo 2023) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. E’ la partita più attesa, il derby d’Italia sempre accesissimo per la rivalità clamorosa tra i nerazzurri e i bianconeri. Ma chi vincerà allo stadio Meazza questa sera? Si parte alle ore 20.45 di domenica 19 marzo per questa partita che conclude il turno e precede la sosta per le nazionali.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - Inter : - Nel 2023 è il giocatore che in Serie A ha creato più occasioni da gol per i compagni ?? - Con la maglia dell’Inter… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - Pj8812 : RT @JPosata: Minuto 1 di Inter Juventus: - Dario735714231 : INTER ???? ?? JUVENTUS ???? Oggi essere interisti è un onore.. Oggi rappresentiamo l’onore, la giustizia, l’one… -

Il programma proseguirà alle ore 15 con Fiorentina - Lecce e Torino - Napoli mentre i big match arrivano alle 18 con Lazio - Roma e alle 20.45 con. In Liga spicca invece il Clasico ...... mentre per il futuro bisognerà risolvere la questione Lukaku Tre punti come obiettivo da provare a cogliere per l'nella super sfida di questa sera contro la. Inzaghi studia le sue ...La, stasera a San Siro, va a caccia di un record che manca da 46 anni, dalla trionfale stagione 76/77 in cui la squadra allora di Giovanni Trapattoni vinse scudetto e Coppa Uefa. All'andata, i ...

Inter-Juventus, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Di Mattia Todisco Il Meazza aspetta. Si riempirà, stasera, degli umori cangianti che un derby d’Italia comporta. Inter-Juventus è una classica a cui il tifoso, da ambo le parti, si avvicina con la… ...Quarti di finale di Europa League e subito testa sul derby d’Italia. La Juventus sfida l’Inter e dovrà ancora fare a meno dello squalificato Kean oltre che degli infortunati Alex Sandro, Pogba, Milik ...