Inter-Juventus | probabili formazioni 27ª giornata Serie A | ecco le ultime novità

(Di domenica 19 marzo 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 27ªdel Campionato Italiano diA, l’ottava del girone di ritorno. L’ultimo Derby d’Italia prima della sosta, visto che poi ci sarà la doppia sfida in Coppa Italia.lediin(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 ...

Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - E sono due. Dopo il #Milan, l'#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d'Eur… - Carolina Stramare, nuovo amore oltre la Juve? Paparazzata con l'ex di Belen - INTER - JUVENTUS LAZIO - ROMA

Commenta per primo Se Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri , anziché questionare, ancorché amabilmente, per stabilire chi sia effettivamente secondo in classifica - l'a 50 punti o lache sul campo ne vanta 53 ma è stata penalizzata di quindici - , avessero pensato a giocare un po' meglio, forse il Napoli non avrebbe vinto lo scudetto con cinque mesi ...L'apertura ai bianconeri È un giorno importante per la, che questa sera affronterà nel derby d'Italia l'di Simone Inzaghi per una gara da non fallire nell'ottica di una rincorsa alle ...Derby d'Italia stasera alle 20:45 a San Siro tra. I nerazzurri vogliono vendicare la sconfitta dell'andata, ma sono in emergenza in difesa per le assenze di Skriniar e Bastoni. Davanti Lukaku favorito su Dzeko per affiancare ...

Dopo la vittoria in Europa League contro il Friburgo e il passaggio ai quarti di finale, per la Juve è arrivato il momento di mettere nel mirino la prossima sfida di Serie A contro l' Inter. I biancon ...Di 11 /Agenzia Aldo Liverani Sas Onana: è ormai lui il portiere titolare dell'Inter. L'estremo difensore camerunese è stato grande protagonista nella sfida di ritorno contro il Porto e ha salvato… ...