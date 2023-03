Inter-Juventus oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo le fortune di coppa,si ritrovano di fronte in campionato per il derby d’Italia. Questa sera, alle ore 20.45, la sfida tra nerazzurri e bianconeri rappresenta il piatto forte della domenica diA. Un match da sempre sentitissimo, a prescindere dalla classifica, per una rivalità che non ha eguali nel panorama del calcio di casa nostra: quella tra i due club più vincenti d’Italia. A “San Siro” la squadra di Simone Inzaghi dovrà dimostrare che in Champions League contro il Porto non è stata solo fortuna. Ma d’altronde quando i nerazzurri scendono in campo tra le mura amiche del loro stadio non ce n’è quasi mai per nessuno. Anche il Napoli è caduto a Milano contro la Beneamata. Tra le squadre diA solo Roma ed Empoli sono riuscite ad espugnare “San Siro” nel corso di questa ...