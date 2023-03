Inter-Juventus | non è mai una partita banale Così lontane | ma così vicine

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Non sarà mai unacome tutte le altre., il derby d’Italia, la rivalità sportiva, i veleni fuori dal campo, i destini incrociati. E’ sempre tra le sfide più attese e anche quest’anno non fa eccezione, e forse più di altri anni, a discapito di una classifica che non lascia intuirlo, può decidere tanto, tantissimo del destino delle due squadre., verrebbe da dire. Seconda contro settima, distanza siderale per uno scontro che a volte ha messo in palio anche la lotta scudetto. Non quest’anno, ma il discorso vale per entrambe. E allora per cosa si lotta? Inzaghi fa bene quando chiede celerità alla giustizia sportiva, che però si pronuncerà solo ad aprile inoltrato. 38 punti per la ...