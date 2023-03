Inter-Juventus | le probabili formazioni

(Di domenica 19 marzo 2023) Alle 20.45 la sfida che chiuderà il programma di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Allegri Alle 20.45 la sfida che chiuderà il programma di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Allegri.(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le mosse dell’Atletico Madrid e le possibili conseguenze per le squadre italiane: come cambiano le strategie di Inter e Juventus. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus. Gara sempre ...La classica Inter-Juve alle 20.45: nerazzurri sull’onda del pass ai quarti, Max fa i calcoli senza il -15. Ad aprile nuovo duello in Coppa Italia Il Meazza aspetta. Si riempirà, stasera, degli umori ...