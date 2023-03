Inter-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il Derby d'Italia in tv (Di domenica 19 marzo 2023) Inter e Juve chiudono il programma della 27ª giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La sfida sarà visibile su DAZN Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 marzo 2023)e Juve chiudono il programma della 27ª giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La sfida sarà visibile su DAZN

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - Inter : - Nel 2023 è il giocatore che in Serie A ha creato più occasioni da gol per i compagni ?? - Con la maglia dell’Inter… - Dalla_SerieA : Diretta Inter-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -… - SportStreamUK : Tonight Programme ?????? Serie A Sampdoria vs Verona Torino vs Napoli Fiorentina vs Lecce Lazio vs Roma Inter vs Ju… -